Le flux des échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique en constante hausse

Le volume du commerce entre la Chine et l’Afrique s’est élevé à 254,2 milliards de dollars US en 2021, soit l’équivalent de 4% du commerce extérieur total de la Chine sur la même année, a révéla l’ancien ambassadeur de la Chine au Gabon, Jiwen Sun durant une visioconférence centrée sur le thème «La Ceinture et la Route, et les nouvelles opportunités de la coopération sino-africaine».

«Nous avons enregistré une nette augmentation de nos échanges avec l’Afrique à hauteur de 29,9 %. Les exportations chinoises vers l’Afrique ont atteint 148 milliards 367 millions de dollars US» en 2022, se félicite le diplomate Sun.

Les importations chinoises en provenance de l’Afrique ont été pour leur part, estimées en 2022 à 105 milliards 922 millions de dollars, une hausse de 43% sur leur montant de 2021.

«La Ceinture et la Route» participe d’un vaste projet ambitieux de Pékin, celui de remettre au goût du jour «les historiques et anciennes routes de la soie», avec pour objectif de mettre en avant les productions colossales et quotidiennes de la diversifiée industrie chinoise.

D’une manière globale, le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et les pays partenaires de ‘’la Ceinture et la Route’’ dans le monde dépasse 1.200 milliards de dollars US en 2022, selon la diplomatie du pays de Xi Jinping.