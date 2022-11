Guinée: Le président Doumbouya demande un audit complet de l’exercice budgétaire 2022

Le président de la transition en Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya a ordonné un audit complet de la gestion durant l’exercice budgétaire qui arrive à son terme fin 2022, a-t-on annoncé de source officielle.

Selon une note d’information du gouvernement de transition publiée en prélude à la prochaine clôture de l’année budgétaire, Doumbouya souhaite corriger les manquements et les défaillances constatés dans la gestion des avoirs de l’Etat, afin de mettre fin à de «vielles habitudes qui persistent et qui s’enracinent à plusieurs endroits».

Les services publics compétents comme l’Inspection générale d’Etat (IGE) et l’Inspection générale des finances (IGF) ont reçu des instructions pour engager le processus d’audit dans les prochains jours.

Dans la note d’information, Doumbouya a rappelé que la situation budgétaire de cette année présentait un déficit de 4.000 milliards de francs guinéens (GNF), soit 833 millions de dollars américains.

Il a demandé au ministre du Budget, à celui de l’Economie et des Finances et au gouverneur de la Banque centrale de lui fournir des documents de synthèse sur les paiements effectués ainsi que les contrats signés et payés durant l’exercice budgétaire 2022.

Doumbouya a également demandé aux ministres, aux directeurs des régies financières de l’Etat et aux responsables des sociétés publiques d’apporter des explications à la télévision publique sur leur gestion financière et l’utilisation de leur budget au cours de l’exercice budgétaire en cours.

La junte au pouvoir en Guinée a, par ailleurs, ordonné le jeudi 03 novembre dernier d’engager des poursuites judiciaires contre l’ex-président Alpha Condé qu’elle a renversé par un coup d’Etat en 2021, et plus de 180 hauts cadres ou ex-ministres, notamment pour des faits présumés de corruption.

Depuis septembre 2021, le colonel Doumbouya qui s’est fait investir président, s’est engagé récemment à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de deux ans, à partir de janvier 2023.