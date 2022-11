L’EAC annonce des pourparlers de paix pour la région Est de la RDC

La Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC) a annoncé, le démarrage le 21 nombre 2022 à Nairobi, de pourparlers de paix sur la situation dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

«La prochaine session du dialogue de paix sur la situation dans l’Est de la RDC est prévue pour commencer le 21 novembre à Nairobi», capitale du Kenya, a écrit l’EAC dans un communiqué, sans mentionner les participants ni la durée de ces discussions.

L’ancien président kenyan, et facilitateur de l’EAC, Uhuru Kenyatta, a achevé ce lundi une mission à Kinshasa, durant laquelle il a consulté les autorités congolaises et les représentants des communautés des provinces du Nord-Kivu, de l’Ituri et du Sud-Kivu, en prélude aux discutions annoncées.

Déjà très instable, la région Est de la RDC a replongé dans le chaos depuis l’arrivée du M23, une ancienne rébellion tutsie qui a repris les armes fin 2021. Ces combattants font leur macabre progression vers Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu.

La RDC accuse le Rwanda d’être de connivence avec ces rebelles, ce qui est source d’une tension entre les deux Etats voisins depuis quelque mois déjà, malgré divers appels et tentatives de la communauté internationale pour calmer les tensions.