Le Tchad installe son nouveau Conseil national de la Transition

Les nouveaux membres du Conseil national de la Transition (CNT) au Tchad, ont été officiellement installés ce lundi 14 novembre par le président de l’institution, Haroun Kabadi.

Les 104 membres de ce Conseil ont été désignés par décret présidentiel, suivant les recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Parmi eux, 45 sont issus des groupes politico-militaires signataires de l’accord de paix de Doha, au Qatar.

Le Tchad dispose désormais de trois organes pour conduire la Transition politique entamée en avril 2021, après le décès du président Idriss Deby Itno. Il s’agit du Conseil militaire de Transition, du Gouvernement de Transition et enfin, du Conseil national de la Transition.

Cette dernière institution exerce une fonction législative, avec pour mission de suivre et de contrôler l’exécution, par le gouvernement, des décisions et orientations du Conseil militaire de la Transition. Le Conseil veille aussi à la défense et à la promotion des droits de l’Homme et des libertés, et examine et adopte le projet de Constitution et les textes législatifs.