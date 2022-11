Le président nigérian Buhari inaugure le premier site de forage de pétrole dans le Nord

Le président nigérian, Muhammadu Buhari a inauguré mardi, le premier site de forage de pétrole et du gaz dans le Nord-est du pays, une première pour le géant pétrolier africain qui exploite depuis des décennies d’importants gisements dans le delta du Niger.

Buhari s’est rendu sur le champ de Kolmani, situé dans les Etats de Gombe et Bauchi, et dont les réserves s’élèvent à plus d’un million de barils, pour inaugurer le nouveau site de forage.

«Les efforts pour trouver du pétrole et du gaz commercial en dehors du bassin du delta du Niger ont été vains pendant de nombreuses années (…) Mais la découverte du champ pétrolier et gazier de Kolmani a brisé cette malédiction», a déclaré le président, cité dans un communiqué.

Le projet pétrolier qui a attiré 3 milliards de dollars d’investissement devrait permettre l’ouverture d’une raffinerie de pétrole, d’une unité de traitement du gaz, d’une centrale électrique et d’une usine d’engrais, selon le communiqué de la présidence.

Le président nigérian a également appelé la Compagnie nationale pétrolière (NNPC) et les partenaires en charge du projet à «s’assurer que les leçons tirées des années d’expérience en tant que nation productrice de pétrole sont utilisées pour garantir des relations harmonieuses avec les communautés locales».

Dans cette région dévastée par la pollution pétrolière, des dizaines de milliers de personnes vivent aujourd’hui du pompage clandestin de brut des pipelines ou en mer.

Le Nigeria qui a perdu sa place de premier producteur de pétrole sur le continent africain, en septembre dernier, au profit de l’Angola, fait également face à une insécurité quasi-généralisée, entre attaques de groupes criminels et insurrection jihadiste dans le nord, et une agitation séparatiste dans le sud-est.