Le Groupe bancaire panafricain ETI basé à Lomé souhaite accompagner l’économie togolaise

Le groupe bancaire panafricain «Ecobank Transnational Incorporated» (ETI), né en 1985 et présent dans une trentaine de pays africains, souhaite apporter davantage une plus-value à l’économie de l’Etat du Togo qui abrite son siège central.

C’est à la faveur d’une audience accordée par le Président togolais Faure Gnassingbé à une délégation d’ETI, conduite par le Président de son Conseil d’administration, Alain Nkontchou, que le groupe bancaire a réaffirmé sa disponibilité à accompagner un peu plus le Togo dans ses efforts de consolider son économie.

«Nous avons abordé avec le chef de l’Etat Faure Gnassingbé le partenariat entre ETI et le Togo. Nous avons une relation continue, fluide et importante avec le Togo qui abrite le siège social d’ETI, et l’essentiel de notre management », a déclaré le Camerounais Alain Nkontchou.

« Nous voudrions plus que jamais jouer un rôle d’apporteur de capital et d’appui à l’économie togolaise qui se porte bien au regard de tout ce qui se passe dans la région», s’est-il félicité.

L’audience présidentielle a également permis au top management d’ETI de présenter au dirigeant togolais le nouveau Directeur général du groupe bancaire aux ambitions panafricaines, Jeremy Awori qui succède à ce poste, au Nigérian, Ade Ayeyemi admis à la retraite.

ETI compte consolider dans les mois à venir, son cœur de métier qui est l’intermédiation de capital dans les économies africaines à travers son accompagnement de différentes catégories de clientèle.