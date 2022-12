La Tunisie et la Libye décident la création d’une station portuaire de sécurité alimentaire

La Tunisie et la Libye ont conclu un accord portant sur la création d’une station portuaire de sécurité alimentaire à travers le traitement et le stockage de produits alimentaires au profit des deux pays, a annoncé jeudi, le ministère tunisien du Transport.

Ledit accord a été conclu lors d’une réunion à Tunis, entre les ministres tunisien et libyen du Transport, Rabii Majidi et Mohamed Salem Chahoubi, dans le cadre d’une visite officielle du Chef du Gouvernement d’union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Les deux ministres se sont aussi mis d’accord pour renforcer le transport public régulier entre les deux pays, ainsi que pour mettre en place des mécanismes permettant d’échanger des expertises dans le secteur de la formation en matière de transport maritime, terrestre et ferroviaire, ainsi que dans le domaine des ports et de l’aviation civile.

Ils ont par ailleurs discuté de la mise en œuvre des recommandations de la précédente réunion bilatérale, tenue en Libye, visant à réanimer les liaisons terrestres, maritimes et aériennes directes entre les deux pays, ainsi qu’à améliorer les conditions de circulation des personnes et des biens via les passages frontaliers reliant les deux pas voisins.

Par ailleurs, le Premier ministre libyen, Abdel Hamid Dbeibah a confirmé mercredi dernier, qu’il avait été convenu de rembourser à la Tunisie toutes les dettes libyennes qu’elles soient liées à la santé, au transport aérien, à l’électricité, ou à d’autres secteurs.

«Nous rembourserons 250 millions de dollars de dettes dues à la Tunisie avant la fin de cette année, liées aux dettes de traitement et aux redevances d’électricité», a déclaré le dirigeant libyen.