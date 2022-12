L’UEMOA tiendra la 23ème conférence au sommet le 5 décembre à Abidjan

La 23è session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement des huit Etats membres de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) est programmée pour le lundi 5 décembre 2022 dans la capitale économique ivoirienne Abidjan.

Président en exercice de l’UEMOA, le Chef d’Etat ivoirien, Alassane Ouattara a adressé l’invitation à cette rencontre à ses homologues et aux chefs des institutions de l’Union ouest-africaine, précise son entourage.

Le menu éclectique des travaux du lundi prochain sera consacré aux questions d’urgence de l’heure dans cette Union qui a en commun l’utilisation du FCFA.

Statutairement, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA est l’organe suprême qui définit les grandes orientations de la politique de ce regroupement d’Etats.

«Au menu des travaux, la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement, examinera le rapport sur l’état de l’Union en 2022, l’état de mise en œuvre des chantiers de haut niveau sur le financement des économies, la paix et la sécurité, l’énergie ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace UEMOA», indique un communiqué de la présidence ivoirienne.

Une session extraordinaire du Conseil des ministres statutaire de l’UEMOA devrait avoir lieu en visioconférence ce vendredi 2 décembre, en prélude à la rencontre présidentielle du 5 décembre, précisent les instances de l’Union.