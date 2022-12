Sénégal: Macky Sall honore de nouveau de son vivant Amadou Makhtar Mbow, premier Africain à avoir dirigé l’UNESCO

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall a inaugurée ce jeudi 1er décembre, une deuxième université publique baptisée «Université Amadou-Makhtar-Mbow», en hommage à l’ancien ministre sénégalais et ancien Directeur de l’UNESCO, Amadou Makhtar Mbow.

L’Université Amadou-Makhtar-Mbow (UAM) est nichée au cœur de la nouvelle ville de Diamnadio, entre le stade Abdoulaye Wade et le Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD), à une trentaine de kilomètres de Dakar.

Elle vient enrichir la carte des universités sénégalaises, qui compte aujourd’hui huit Universités publiques fonctionnelles, explique la Présidence du Sénégal.

L’UAM comprend plusieurs pôles: sciences et technologies, sciences économiques et de gestion, sciences sociales. Elle est équipée de 2 amphithéâtres d’une capacité de 1500 places chacune, une grande bibliothèque universitaire, des laboratoires de dernière génération, six pavillons d’une capacité de 3000 lits et un restaurant de 1000 places assises.

S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, le président Macky Sall a lancé cet appel aux étudiants: «Notre pays franchit aujourd’hui une autre étape qualitative de sa marche résolue vers le ‘Sénégal émergent’. Alors, vous avez donc, chers étudiants, un encadrement de qualité, soyez des apprenants de qualité».

Revenant sur le choix du nom du Professeur Amadou Makhtar Mbow, le chef de l’État a soutenu que «cette Université ne saurait trouver meilleur parrain autre que cet illustre et digne fils du Sénégal, cet homme multidimensionnel au parcours élogieux».

« Engagé volontaire à 19 ans dans la Deuxième Guerre mondiale, professeur puis ministre de l’Education nationale du Sénégal au moment des indépendances et premier Directeur général africain à diriger une organisation spécialisée du système des Nations unies, j’invite les étudiants à parcourir le CV du parrain pour s’en inspirer», a martelé le président Sall.

Pour sa part, le recteur de l’UAM, Ibrahima Cissé a affirmé que la nouvelle université est dotée d’infrastructures dignes des meilleures universités d’Afrique et du monde, répondant aux normes universitaires pour des conditions optimales d’études et de recherches.