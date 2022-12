L’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique tient son 1ème Sommet à Luanda

«3 continents, 3 océans, 1 destin commun : construire une OEACP résiliente et durable»: c’est le thème du 10ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), qui se tiendra les 9 et 10 décembre 2022, à Luanda, la capitale de l’Angola, a annoncé mardi le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, lors d’une conférence de presse.

Le Sommet devrait confirmer le Chef de l’État angolais, João Lourenço, comme président en exercice de l’OEACP pour un mandat de trois ans. Ce sera l’occasion de plancher sur les défis liés au changement climatique, à la diversification économique et à la paix et la sécurité.

Au menu de ce Sommet, il est également prévu un dialogue interactif sur la construction d’une économie basée sur la science et la technologie, la recherche et l’innovation, l’optimisation du leadership pour faire face aux défis mondiaux et la promotion de l’investissement, de la compétitivité et du commerce dans les micros, petites et moyennes entreprises des pays de l’OEACP.

La rencontre de Luanda sera précédée d’une réunion du Conseil des ministres de l’organisation qui préparera la réunion au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’OEACP, les forums d’affaires pour les femmes, les jeunes et sur le rôle de la diaspora, a fait savoir le chef de la diplomatie angolaise.

Les forums des femmes et des jeunes tiendront compte du poids de ces franges de population dans le développement des pays membres, tandis que celui de la diaspora devra valoriser la contribution, y compris les transferts de fonds, pour la croissance économique de leurs pays d’origine.

Le forum d’affaires a été financé par la Banque mondiale, a indiqué Téte António, précisant que l’événement regroupera au moins une centaine d’hommes d’affaires des pays membres, auquel sera présenté le potentiel national lors de visites d’expositions telles que « made in Angola » et la zone économique Luanda-Bengo.

L’événement connaîtra la présence des représentants d’institutions entre autres, la Banque africaine de développement (BAD) et l’Organisation des Nations Unies 5ONU). L’OEACP est l’organisation internationale qui rassemble le plus de pays, après les Nations Unies, avec pas moins de 79 nations de trois continents différents.