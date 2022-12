Plusieurs dirigeants d’Afrique saluent la qualification du Maroc aux quarts de finale du Mondial 2022

Les Lions de l’Atlas ont battu l’Espagne aux tirs au but et ont décroché leur ticket pour les quarts de finale du Mondial de football FIFA, Qatar 2022, une première dans leur histoire du football marocain et une victoire historique célébrée au Maroc, dans toute l’Afrique et au-delà.

« Toute l’Afrique est fière et comblée par la prouesse historique des Lions de l’Atlas », affirme le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat qui a félicité le Roi Mohammed VI, dans un appel téléphonique, pour cette grande victoire de l’équipe nationale du Maroc face à la sélection de l’Espagne.

« J’exprime mon admiration et mes encouragements pour la suite de la compétition à l’intrépide équipe nationale du Royaume du Maroc et mes félicitations au Roi Mohammed VI ainsi qu’au peuple marocain », s’est encore réjoui Moussa Faki Mahamat.

A l’occasion de la qualification de l’équipe marocaine aux quarts de finale du mondial FIFA, Qatar2022, le Roi du Maroc a été également contacté au téléphone par le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba et le Prince Hassan Ibn Talal de Jordanie qui lui ont exprimé leurs chaleureuses félicitations pour cette victoire historique du onze marocain et qui fait du Royaume du Maroc le premier pays arabe et le quatrième pays africain à atteindre ce stade d’une Coupe du Monde de football.

Le Souverain Mohammed VI a appelé mardi au téléphone, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, et l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui pour féliciter les joueurs et les staffs technique et administratif marocains pour cette « prestation historique ».

Dans la soirée de mardi, le Roi Mohammed VI, vêtu du maillot rouge à l’étoile verte et arborant le drapeau national, a été par ailleurs, aperçu à bord d’une berline circulant au milieu de la foule à Rabat, peu après la victoire du Maroc face à l’Espagne.

« C’est une fête énorme, monstrueuse, du jamais vu au Maroc, un exploit historique », a réagi de son côté Jalal Bouzrara, journaliste à MBC5 TV au Maroc, après la qualification des Lions de l’Atlas.

« C’est la première fois qu’un sélectionneur africain atteint les quarts de finale », a renforcé ce journaliste, précisant que si l’Afrique a déjà eu trois représentants en quarts de finale d’une coupe du Monde de football en l’occurrence le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, « c’était avec des techniciens étrangers. Là, c’est du local ».

Après la qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale de la Coupe du monde, des milliers de personnes ont célébré cette victoire dans les rues de divers Etats d’Afrique, avec ou sans la diaspora marocaine dans ces pays.

En cas de victoire face au Portugal samedi prochain, le Maroc deviendrait la première sélection africaine de l’histoire à se qualifier pour les demi-finales d’une Coupe du Monde de football.