Interconnexion des bourses africaines : Le projet AELP à l’étape de l’opérationnalisation

L’initiative panafricaine AELP (African Exchanges Linkage Project) a été lancée officiellement ce mercredi 7 décembre a Abidjan, par l’African Securities Exchanges Association – ASEA (Association des Bourses Africaines), sous la présidence d’Adama Coulibaly, ministre de l’Economie et des Finances de la Côte d’Ivoire.

Cette plateforme, dans sa phase initiale, permet aux investisseurs d’avoir accès à un carnet d’ordres unique regroupant plus de 2.000 sociétés côtées sur les 7 bourses connectées représentant plus de 1.500 milliards de dollars américains.

Il s’agit de Johannesburg Stock Exchange, Nigerian Exchange, Egyptian Exchange, Bourse de Casablanca, Nairobi Securities Exchange, Stock Exchange of Mauritius, et la BRVM, le tout couvrant 14 pays africains. Le Botswana Stock Exchange et le Ghana Stock Exchange seront connectés très prochainement.

Dans un contexte de mutualisation des efforts des pays africains pour accélérer le développement du continent, l’AELP s’inscrit dans la dynamique d’accroissement des échanges intra-africains sur le plan commercial (ZLECAF), des systèmes de paiement (PAPSS) promu par l’Afreximbank, et des capitaux. Cette idée novatrice vise à renforcer la participation du secteur de la finance aux progrès économiques du continent.

«Alors que ce n’était qu’un rêve il y a sept ans, cette importante évolution sur notre continent est désormais une réalité, grâce à nos bourses, à la Banque Africaine de Développement (via le Fonds Coréen pour la Coopération Économique en Afrique –KOAFEC-) et à notre partenaire technologique DirectFN», s’est réjoui le Directeur général de la Bourse Régionale des valeurs Mobilières (BRVM) de l’UEMOA, Edoh Kossi Amenounvé, un des responsables de l’ASEA.