Sénégal-Poliomyélite : Macky Sall plaide pour la fin des «procès d’intention contre les vaccins et la vaccination»

Le Chef de l’Etat sénégalais et Président en exercice de l’Union africaine (UA), Macky Sall a appelé samedi, à mettre un terme à tout «procès d’intention» et à la «désinformation» qui favorisent le rejet de la vaccination contre la poliomyélite, pourtant importante pour éradiquer certaines maladies.

Il a fait cet appel à l’occasion du Forum pour la vaccination et l’éradication de la Poliomyélite en Afrique qu’il a présidé et qui s’est tenu au Centre de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio.

«Il est important de rappeler sans cesse la vérité sur la vaccination pour que l’imposture, l’ignorance et l’obscurantisme ne couvre de leur voile épais la lumière du savoir et du savoir-faire», a indiqué le président sénégalais, ajoutant que «quand on rejette les vaccins, on doit rejeter ou refuser de prendre les (…) médicaments fabriqués avec les mêmes procédés et normes scientifiques que les vaccins».

Pour rappel, les chefs d’Etat africains avaient adopté, en 2017, la déclaration d’Addis-Abeba sur la vaccination, lors du 28e sommet de l’UA dans la capitale éthiopienne. Mais cette initiative n’a pas enregistré les succès attendus, en raison, entre autres, des campagnes de désinformation relayées surtout en pleine pandémie de la Covid-19.

Le forum sur la vaccination et l’éradication de la poliomyélite, qui a rassemblé des centaines de décideurs et chercheurs du continent et d’ailleurs, était ainsi une occasion, non seulement pour remobiliser contre la poliomyélite en Afrique, mais aussi pour tenter de promouvoir à nouveau la vaccination.

«La vaccination a sauvé des vies, surtout celles des femmes et des enfants qui constituent à bien des égards, des couches sociales vulnérables. La vaccination est efficace, elle évite la souffrance humaine (…) et contribue à donner à l’enfant un système immunitaire robuste», a souligné Macky Sall qui plaide pour la fabrication des vaccins en Afrique.

«Il faut dire haut et fort que la vaccination est un procédé médical sûr parce que de la conception à la première injection, le vaccin suit un protocole scientifique rigoureux qui ne laisse place à aucun hasard», a assuré le président Sall, estimant qu’elle doit ainsi «rester une priorité absolue de santé publique».