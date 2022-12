Le Nigeria veut limiter l’utilisation du cash pour élargir son taux d’inclusion financière

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a annoncé une réduction de la limite quotidienne des retraits de l’argent liquide des distributeurs automatiques de billets (DAB) et aux guichets des banques, afin de stimuler l’utilisation de sa monnaie numérique, le E-naira, et des autres moyens de paiements digitalisés, ce qui constitue une première dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Ainsi, à partir du 9 janvier 2023, les retraits seront limités à 20.000 nairas par jour (42 euros) et 100.000 nairas par semaine pour les particuliers. La Banque centrale du Nigeria a pris cette décision en vue d’inciter les habitants à adopter le E-naira au détriment des paiements en espèces.

La transition a encore du mal à se faire, même si le pays cherche à favoriser l’inclusion financière, et aussi à réduire la corruption, à travers cette nouvelle mesure.

Cela pour pousser la population vers une économie de plus en plus dématérialisée, mais dans un pays où le «cash» reste roi, surtout pour la majorité des personnes défavorisées, cette annonce risque de rajouter une couche à la gronde sociale.