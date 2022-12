Gabon : La CNSS suspend sa grève entamée le 6 décembre

Les syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au Gabon ont annoncé, lundi dans une note d’information, leur décision de suspendre leur mouvement de grève qu’ils avaient entamé le 6 décembre dernier pour protester contre la suppression du 13ème mois et de la compensation SEEG octroyée à certains agents.

La levée du mot d’ordre de la grève est intervenue à la suite d’une rencontre entre le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Guy-Patrick Obiang Ndong, et la Coalition des syndicats de la CNSS (SYNACNSS, SYPROSS et SYP-CNSS).

Les deux parties ont décidé de reprendre les négociations à partir de ce mardi 13 décembre. Il faudra attendre la fin des pourparlers pour savoir si les syndicats auraient réussi à obtenir l’annulation de la suppression du 13ème mois et de la compensation SEEG.

Le 17 novembre dernier, l’administrateur provisoire de la CNSS, Christophe Eyi, avait justifié cette mesure de suppression par les difficultés financières rencontrées ces derniers mois par l’organisme de prévoyance sociale qui serait actuellement dans l’incapacité de «faire face à certains de ses engagements notamment vis-à-vis des bénéficiaires des prestations sociales et des fournisseurs».

Les syndicats avaient, entre autres, dénoncé le fait que des dispositions contractuelles soient modifiées de manière unilatérale.

Selon plusieurs observateurs locaux, la CNSS a fait l’objet d’une mauvaise gestion, voire de malversations financières, ces dernières années. Les autorités du pays prévoient que le secteur privé soit impliqué dans sa gouvernance et son management afin d’améliorer ses performances.