Le Sommet USA-Afrique s’ouvre à Washington avec l’annonce d’une  décision phare

Le Sommet USA-Afrique s’ouvre ce mardi 13 décembre 2022 à Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis d’Amérique, avec une première annonce phare attendue à l’issue de cette première journée de travaux.

Le président américain Joe Biden doit, en effet, annoncer ce mardi la création d’un «Conseil consultatif sur l’engagement de la diaspora africaine aux États-Unis».

Son rôle sera de «conseiller le président sur un large éventail de questions, améliorer le dialogue entre les responsables américains et la diaspora africaine et renforcer les liens culturels, sociaux, politiques et économiques entre les communautés africaines, la diaspora africaine mondiale et les États-Unis», a expliqué Dana Banks, assistante spéciale du président Biden et conseillère spéciale pour le Sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique.

«Les voix africaines sont essentielles pour résoudre les problèmes mondiaux. Pour élever ces voix, l’un de nos principaux objectifs est d’élargir notre cercle d’engagement pour inclure les communautés de la diaspora africaine», a-t-elle ajouté.

Avec ce Sommet qui se tient jusqu’au 15 de ce mois, les USA voudraient «reconfigurer les relations» avec l’Afrique «pour être vraiment à même de relever certains défis très chers aux populations» du continent, avait indiqué la Secrétaire d’État adjointe du Bureau des affaires africaines des Etats-Unis, Molly Phee.

Outre la rencontre entre le président hôte et ses homologues d’Afrique, un Forum des jeunes leaders africains et de la diaspora est également inscrit au menu de cette première journée du Sommet afro-américain.