Pretoria prônera l’unité d’action durant sa présidence des BRICS en 2023

L’Afrique du Sud qui assumera la présidence des BRICS en 2023, s’est assigné pour missions de renforcer davantage le partenariat entre les membres de ce groupement qui rassemble le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a confié à la presse la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor lors d’un point presse, précisant que « l’Afrique du Sud assumera la présidence des BRICS le 1er janvier 2023 en succédant à la Chine ».

D’après Mme Pandor, « les principaux objectifs de l’engagement de l’Afrique du Sud dans les BRICS sont d’améliorer la croissance et le développement futurs de l’Afrique du Sud et de renforcer les relations intra-BRICS ainsi que la coopération mutuellement bénéfique ».

La ministre a aussi indiqué que son pays continuera à mettre l’accent sur une coopération concrète qui contribue directement et indirectement aux priorités de l’Afrique du Sud, du continent africain et d’un monde meilleurs grâce à son partenariat avec des acteurs-clés des questions liées à la gouvernance mondiale, à sa réforme et à son développement.

BRICS désigne le rapprochement de quatre pays aux vastes territoires: le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, auxquels s’est intégré l’Afrique du Sud en 2011. Depuis 2011, ce groupe a pris la forme d’une conférence diplomatique à part entière, donnant lieu à des sommets annuels, se déroulant à tour de rôle, dans chacun des cinq États membres.

Le but de ces sommets est d’affirmer la place majeure de ces pays sur la scène internationale, et de mettre en scène leur poids économique et politique, en particulier au regard d’autres États ou groupes d’États comme les États-Unis ou l’Union européenne.