Qatar 2022: Royal Air Maroc met en place un «dispositif historique»  pour la demi-finale de ce 14 décembre

Le Maroc affronte ce mercredi 14 décembre 2022, la France dans un mach comptant pour les demi-finales en Coupe du monde de la FIFA et pour pousser la sélection nationale jusqu’au bout du rêve, la compagnie aérienne nationale du Maroc «Royal Air Maroc» a annoncé la programmation en deux jours, d’une trentaine de vols spéciaux pour acheminer les supporters marocains au Qatar.

«À une qualification historique, un dispositif historique», vante la compagnie aérienne qui a décidé d’assurer près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha dès ce mardi et demain mercredi, afin d’acheminer le plus grand nombre de supporters marocains pour soutenir les Lions de l’Atlas. Ces vols sont assurés par des «avions gros porteurs».

Le Maroc est en train d’écrire une nouvelle page de l’histoire de son football et celui du football arabe et africain, en devenant la première Nation du continent noir et du monde arabe à accéder au dernier carré d’une Coupe du monde de football.

Pour aller au bout de cet exploit, la sélection du royaume chérifien a non seulement le soutien de tous ses fils, mais aussi de tous les ressortissants du continent africain, de la plupart des pays arabes et de leur diaspora dans les cinq continents.