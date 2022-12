Washington accuse encore la Chine et la Russie de «déstabilisation» en Afrique

A l’ouverture du sommet USA-Afrique ce mardi 13 décembre, Washington a lancé une ferme accusation contre la politique chinoise et russe sur le continent noir.

Les deux puissances étrangères sont accusées de jouer un rôle «déstabilisateur» en Afrique, au moment où les Etats-Unis d’Amérique s’apprêtent à «reconfigurer» leurs relations avec le continent berceau de l’Humanité pour un partenariat plus équitable.

«S’agissant de la Chine, on constate qu’elle étend son empreinte sur le continent quotidiennement et pas toujours de manière transparente en termes de ce qu’ils font et cela pourrait avoir un effet déstabilisateur si ce n’est pas déjà le cas, tandis que la Russie envoie des armes à bas prix et des mercenaires» dans certains pays africains, a déclaré mardi, le Secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors d’un forum en présence de plusieurs hauts dirigeants africains.

Le chef du Pentagone a donc invité ces derniers, à «prendre garde» contre l’influence de ces deux pays qui ont aujourd’hui une réelle présence en Afrique, suscitant la colère des autres pays de l’Occident, notamment les USA et la France.