Le «Forum des systèmes alimentaire africains» se donne rendez-vous en Tanzanie en 2023

Un grand Sommet international sur l’alimentation et l’agriculture en Afrique se tiendra en 2023 à Dar-es-Salaam, capitale de la Tanzanie, selon un communiqué publié ce mercredi par la présidence.

«La Tanzanie se réjouit d’accueillir plus de 3.000 personnalités, délégués et nouveaux partenaires au sommet de Dar-es-Salaam», a lit-on dans le document signé par la Cheffe de l’Etat, Samia Suluhu Hassan.

Le texte explique que ce Sommet a été rebaptisé «Forum des systèmes alimentaires africains» cette année, dans l’optique de «souligner l’ambition d’aller de l’avant avec la transformation du système alimentaire africain et de maintenir l’engagement tout au long de l’année». Pas plus amples détails n’ont été donnés sur cette rencontre à venir, encore moins sa date ni les grands axes qui y seront abordés. Mais la Tanzanie mise sur ce sommet «de haut niveau pour partager ses expériences sur les stratégies visant à faire face à la crise mondiale actuelle de la sécurité alimentaire tout en construisant des systèmes alimentaires plus inclusifs, équitables, durables et résilients pour l’avenir».