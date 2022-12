Le Roi Mohammed VI reçoit les membres de l’Équipe Nationale de football et les décore de Ouissams Royaux

Le Roi Mohammed VI a reçu mardi à la Salle du Trône au Palais Royal à Rabat, les membres de l’Equipe Nationale de football, à leur retour dans le Royaume, après leur brillante prestation à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Cette audience traduit la haute sollicitude dont le Roi n’a eu de cesse d’entourer les jeunes et l’intérêt particulier que le Souverain marocain accorde au secteur du sport en général et au football en particulier.

Elle fait suite à l’exploit historique de l’équipe nationale qui a pu atteindre les demi-finales, le premier pays arabe, africain et musulman à réaliser un tel succès retentissant en allant disputer les phases finales de cette manifestation sportive mondiale.

A cette occasion, le Souverain a décoré de Ouissams Royaux, le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lakjaâ, l’entraîneur de l’Équipe Nationale, Walid Regragui, et les joueurs de la sélection nationale. Des décorations Royales ont été également remises à l’ensemble du staff technique et médical de l’équipe nationale et ce, en reconnaissance du travail exceptionnel accompli.

Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et du Prince Moulay Rachid, a posé pour une photo-souvenir avec les membres de l’équipe nationale et les mères des joueurs présentes.

Les Lions de l’Atlas ont eu droit ce mardi 20 décembre, à un accueil des plus chaleureux à Rabat, à leur retour du Qatar où ils ont réalisé un exploit historique et inédit au Mondial 2022 de football en battant de grandes sélections du ballon rond (Belgique, Espagne et Portugal).

Tout au long de leur trajet, depuis l’aéroport de Rabat-Salé jusqu’au Palais Royal, les Lions de l’Atlas, leur brillant entraîneur, Walid Regragui et leur staff technique ont été ovationnés par des milliers de citoyens, de fans et de supporters, venus nombreux à Rabat, leur témoigner de vive voix, leur fierté pour leur exploit historique et inédit à la Coupe du monde de football, Qatar-2022 propulsant ainsi le Maroc au rang des grandes nations footballistiques.

Grâce à la belle prestation de ses joueurs, le Maroc aura marqué de son empreinte cette compétition mondiale de football, en suscitant un enthousiasme et une ferveur rare de par le monde, qui a transcendé les frontières, les spiritualités et les différends géostratégiques.

sur les pelouses de Doha, les Lions de l’Atlas ont obtenu un nul (0-0) face à la Croatie et trois victoires face à de grosses pointures, en l’occurrence la Belgique (2-0) en phase de poules, avec à la clé une place de leader du groupe F (7 points), puis l’Espagne 3-0 aux tirs au but (0-0 après prolongations) et le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0), respectivement en huitièmes et en quarts de finale.