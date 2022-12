L’héritage moral de Mandela figé dans une nouvelle série sur Netflix

«Live to Lead» (Vivre pour diriger) est l’intitulé d’une nouvelle série lancée ce lundi sur Netflix, par la Fondation Nelson Mandela (NMF). Prévue pour être diffusée sur Netflix le 31 décembre 2022, la série sensibilise autour d’un leadership efficace.

Selon la Fondation, la série comporte sept épisodes et se compose d’entretiens fascinants avec certains des dirigeants parmi les plus respectés et efficaces du monde entier et de différents milieux, et inspirés par l’héritage du sud-africain Nelson Mandela.

«Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une prolifération de leaders destructeurs, qui, par exemple, contrôlent le pouvoir en fermant les frontières, en diffusant des informations erronées et en attisant la peur des personnes considérées comme « autres ». Nous pensons qu’il existe une crise du leadership à de nombreux niveaux de la société dans le monde», a souligné la Fondation.

La série a été conçue pour inspirer de meilleurs leaders, qui s’engageront à mettre fin à la pauvreté et aux inégalités, a déclaré Sello Hatang, PDG de la NMF.

«Avec le monde dans l’état où il se trouve, essayant de guérir d’une pandémie mondiale, avec la montée du populisme et de la désinformation, le besoin d’un leadership efficace est crucial», a-t-il fait remarquer.

La série «Live to Lead» est le fruit d’une réalisation de la Fondation Mandela en collaboration avec Blackwell & Ruth et Archewell Productions.