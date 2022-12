Côte d’Ivoire: Le banquier franco-ivoirien Tidjane Thiam se fait inscrire sur la liste électorale

Le banquier franco-ivoirien, Tidjane Thiam, ancien Directeur général de Crédit suisse et ancien ministre du Plan s’est fait inscrire mardi à Abidjan, sur la liste électorale en prévisions des élections municipales et régionales de 2023.

Le banquier franco-ivoirien, qui séjourne à Abidjan depuis le lundi 19 décembre 2022, s’est fait enrôler sur la liste électorale au Lycée Sainte Marie de Cocody, une commune huppée dans l’Est de la capitale économique ivoirienne, Abidjan.

Tidjane Thiam, membre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition), la formation politique dirigée par Henri Konan Bédié, est soupçonné de vouloir briguer la magistrature suprême, mais pour le moment, il reste vague sur cette question.

Lancé le 19 novembre 2022, l’inscription sur le listing électoral prévue s’achever le 10 décembre, a été prorogée jusqu’au 20 décembre 2022. Ancien ministre du Plan, en 1999, Tidjane Thiam a quitté la Côte d’Ivoire à la suite d’un coup d’Etat qui a renversé l’ancien président Henri Konan Bédié.

Après 20 ans d’absence, il a foulé le sol ivoirien le 8 août 2022, pour un séjour, le deuxième en cette année 2022, qui intervient au moment ou son pays s’apprête à organiser en 2023 des élections municipales et régionales.

A l’approche de ces élections, l’ONG Initiative Citoyenne pour des élections apaisées en Côte d’Ivoire, est inquiète de la subsistance de foyers de tension et d’actes de violences observées dans le pays.

«Aujourd’hui, à un an des élections locales de 2023 et à trois ans des présidentielles dans notre pays, des raisons objectives d’inquiétudes subsistent, au regard des foyers de tensions et des actes de violences observés ça et là, signes annonciateurs d’un futur contexte électoral à hauts risques», a estimé mardi Bamba Massany, la présidente de cette ONG dans une déclaration à la presse.