Libye: Le Gouvernement soutient les initiatives visant à améliorer l’image des Arabes

Le ministre d’Etat libyen pour la Communication et les Affaires politiques, Walid Al-Lafi, a souligné le week-end écoulé le soutien de la Libye aux initiatives arabes qui visent à améliorer l’image des Arabes.

«L’Etat de Libye renouvelle son soutien aux initiatives arabes visant à améliorer l’image des Arabes face aux campagnes ciblant notre identité», a déclaré M. Al-Lafi à Tripoli lors d’une réunion consultative des ministres arabes de l’Information.

«A la lumière du développement technologique rapide, la coopération entre les pays arabes dans le domaine des médias et du journalisme est devenue une exigence plus importante qu’auparavant», a estimé le responsable libyen. Ahmed Rashid Khattabi, chef du secteur des médias et de la communication de la Ligue des Etats arabes, a indiqué que le Conseil des ministres arabes de l’Information tenait à maintenir la coopération entre les médias en tête de ses priorités.

La réunion consultative des ministres arabes de l’Information, a débuté samedi à la fin de l’événement « Tripoli, la Capitale des médias arabes 2022 ».

Khattabi a dit lors de la réunion que le projet de la Capitale des médias arabes est l’une des initiatives les plus marquantes adoptées par le conseil en 2016, dans le but de mettre en lumière le travail des médias nationaux dans les Etats arabes et de promouvoir la coopération médiatique interarabe.

La Libye figure à la 165e place sur 180 dans le classement 2021 de la liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières.