Le commandant de la Minusca, Sidiki Traoré achève sa mission en Centrafrique

La porte-parole intérimaire de la Force de la Mission de l’ONU en Centrafrique (Minusca), la lieutenant-colonel Yahaya Aïssa, a annoncé, mercredi, la fin du mandat du commandant de la Mission, le général de corps d’armée Daniel Sidiki Traoré, de nationalité burkinabè.

«Le général de corps d’armée Daniel Sidiki Traoré achèvera son mandat le 05 janvier 2023, après presque 3 ans de bons et loyaux services», a-t-elle déclaré lors d’un point de presse de la Minusca.

Une cérémonie d’hommage a déjà eu lieu en son honneur, le 27 décembre dernier, en présence de la Représentante spéciale du SG de l’ONU en Centrafrique et cheffe de la Minusca, Valentine Rugwabiza, des autorités militaires centrafricaines et des membres du Corps diplomatique.

La Minusca a remercié le général Traoré pour «son engagement envers les troupes sur le terrain, le devoir accompli avec zèle et dévouement au sein de la Minusca», citant entre autres, parmi ses réalisations, la défense et la sécurisation de la ville de Bangui contre les groupes armés lors de la crise de janvier 2021, la contribution à la protection des populations civiles, la sécurisation réussie des élections présidentielles et législatives de 2020 et 2021, ainsi que les actions de sécurisation ayant permis l’acheminement de l’aide humanitaire.

Daniel Sidiki Traoré avait été nommé le 21 janvier 2020, succédant au général de corps d’armée Balla Keita, du Sénégal. Il a eu une carrière distinguée, selon l’ONU, depuis qu’il a rejoint l’armée du Burkina Faso en 1977, et possède une vaste expérience du maintien de la paix, ayant d’abord servi comme commandant adjoint de la force de la Minusca en 2018, et en tant que commandant du secteur ouest au sein de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) de 2014 à 2016.

Ce général a par ailleurs été commandant de secteur de l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (Minuad) dans l’ouest du Darfour, de 2012-2014.