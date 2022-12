Une mission de prospection économique de l’OIF attendue en Egypte et au Maroc début 2023

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise une mission de prospection économique en Egypte et au Maroc du 6 au 9 février 2023, et un atelier sur les transactions bancaires et le financement commercial à Casablanca le 10 février 2023.

Cette mission se déroulera en deux étapes, en Egypte au Caire du 6 au 7 février 2023 et au Maroc à Casablanca du 8 au 9 février 2023. Elle ambitionne de promouvoir des pays francophones comme destinations pour le commerce et les investissements dans divers secteurs.

Elle a pour but d’intensifier les partenariats d’affaires entre entreprises des 88 États et gouvernements membres de l’Organisation, alors que la recherche de nouveaux marchés et de schémas de partenariat constitue un enjeu crucial pour le développement des entreprises qui doivent, également répondre aux exigences des transitions énergétiques et numériques.

En marge de cette mission, se tiendra à Casablanca le 10 février 2023, un atelier sur les transactions bancaires transfrontalières et le financement de la croissance internationale des entreprises.

Les entreprises qui veulent se développer à l’international pâtissent de deux difficultés majeures : des tarifs prohibitifs et une longue durée de traitement pour leurs transactions financières, ainsi que des coûts élevés pour financer leur croissance internationale.

L’OIF prend à cœur ces deux problématiques et mène un plaidoyer et une facilitation, en vue de solutions concrètes et en capitalisant en faveur du commerce et des investissements. L’OIF organise à cet effet un cycle d’ateliers régionaux sur les transactions bancaires transfrontalières et le financement des opérations de croissance à l’international des entreprises francophones, dont le premier se penchera sur l’Afrique, où ces enjeux se posent avec acuité au moment de la mise en place de la zone de libre-échange en Afrique (ZLECAF) et où de nombreuses initiatives se manifestent, notamment dans le secteur numérique.