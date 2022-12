Le secteur touristique tunisien se relève progressivement de la Covid-19 avec des chiffres parleurs

6.116.756 touristes, venus de plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne, la Pologne, la République tchèque et l’Algérie, ont visité la Tunisie du 1er janvier au 20 décembre 2022, contre 2.354.755 sur la même période l’année dernière. Des chiffres révélés ce jeudi 29 décembre par Lotfi Mani, directeur central du marketing à l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), dans une déclaration.

Ces chiffres indiquent une augmentation de 159% par rapport à 2021. Précise la même source. « Ces chiffres enregistrés par le secteur du tourisme au cours de l’année 2022 correspondent aux attentes annoncées en début d’année, notamment la réalisation de 50 à 60% des résultats de l’année de référence, 2019 », a noté Lofti Mani.

Il est probable de voir le nombre total de touristes atteindre 6,3 millions à la fin de cette année, soit une baisse de 32% par rapport aux résultats enregistrés en 2019, a-t-il ajouté. S’exprimant en septembre dernier, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, qui a dressé un bilan, avait sans doute raison, quand il a fait observer, que le tourisme demeure un secteur vital du pays, malgré les difficultés qu’il rencontre, déplorant, pourtant, un manque à gagner de 9 milliards de dinars pour cause du coronavirus.

Un plan d’action avait été mis en place par le Gouvernement pour favoriser la reprise de l’activité touristique avec l’objectif pour 2022 de reprendre 50 à 60% du niveau d’activité de 2019. «Cet objectif a été atteint et même dépassé dans certaines régions», avait-t-il annoncé. Sur le site de la Banque centrale de Tunisie, on découvrait en août dernier que les recettes du secteur touristique ont atteint, fin juillet 2022, la somme de 1.946,8MD contre 1.177,7MD au cours de la même période en 2021, soit une augmentation de 769 millions de dinars et un taux de 65,3%.