Résurgence de la Covid-19 en Chine, le Cameroun anticipe sur les gestes-barrières

Alors que la Chine fait face à un pic de contaminations au Covid-19, surgit l’inquiétude de l’émergence de nouveaux variants et sous-variants. Cette annonce intervient au moment où l’Afrique enregistre son plus bas niveau de nouveaux cas de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le Cameroun a d’ailleurs annoncé le lancement prochain d’une campagne de vaccination ciblée dans le pays. Le ministre camerounais de la Santé, Malachie Manaouda, a fait savoir que son pays fait état de 122.223 cas pour 1.965 décès, soit le même nombre de morts enregistrés au 19 octobre dernier.

Les hôpitaux chinois sont soumis à une pression intense en raison de l’arrivée massive de patients infectés par la Covid-19 dans les unités de soins intensifs, selon des informations en provenance de ce pays asiatique. Début décembre, le gouvernement de Pékin a annoncé un revirement complet de sa politique en matière de coronavirus – jusqu’alors la plus stricte au monde – et a commencé à supprimer les confinements obligatoires et le vaste programme de tests, à la suite d’une série de protestations citoyennes contre ces restrictions.

Avec la suppression des tests obligatoires, il est devenu impossible de suivre les nouveaux cas dans le pays, tandis que les autorités chinoises ont rendu difficile le décompte des décès dus à la Covid-19, en ne comptabilisant dans cette catégorie que ceux causés par une pneumonie ou une insuffisance respiratoire. Dans un rapport du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCD) divulgué à la presse, les autorités estiment que près de 250 millions de personnes ont été infectées par la Covid-19 au cours des 20 premiers jours de décembre 2022.