Un réseau de trafiquants de déchets des îles Canaries vers l’Afrique mis hors d’état de nuire

Une organisation qui a envoyé depuis les îles Canaries plus de 5.000 tonnes de déchets électroniques dangereux, à destination de plusieurs pays africains, dont le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie et le Ghana, a été démantelée par la garde civile espagnole.

Selon les autorités espagnoles, la Garde civile a « démantelé une organisation criminelle qui, durant les deux dernières années, avait réussi à envoyer depuis l’île (espagnole) de la Grande Canarie vers l’Afrique plus de 5.000 tonnes de déchets dangereux d’appareils électroniques, obtenant un bénéfice économique de plus d’un million et demi d’euros », a révélé le ministère espagnol des Finances dans un communiqué.

Selon la garde civile espagnole, 43 personnes ont été arrêtées « pour des délits présumés contre l’environnement, faux et usage de faux, et appartenance à une organisation criminelle ».

Ces déchets envoyés par bateaux, « principalement » en Mauritanie, au Nigeria, au Ghana et au Sénégal, contiennent des substances et des gaz qui abîment la couche d’ozone et contribuent au réchauffement climatique, mentionne le communiqué.