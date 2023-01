La piraterie en baisse dans le Golfe de Guinée (rapport MICA Center)

Le nombre d’actes de piraterie dans le Golfe de Guinée a continué de diminuer avec trois navires piratés en 2022 contre 10 en 2021 et 21 en 2020, indique le rapport 2022 du centre d’expertise français MICA Center (Maritime Information Cooperation & Awareness Center), sur la sécurité maritime dans le monde.

«Bien que le golfe de Guinée soit toujours perçu comme l’une des zones les plus dangereuses au monde, en raison notamment du mode d’action des pirates, jusqu’à mi-décembre la région n’a vu qu’un très faible nombre d’incidents de ce type», souligne le document.

Le MICA Center explique cette situation par plusieurs facteurs, parmi lesquels l’implication de tous les acteurs concernés privés et étatiques, régionaux et extra régionaux.

«L’exemple du golfe de Guinée est encourageant. Alors qu’il s’agissait d’une des zones les plus dangereuses du monde, une diminution franche de la piraterie y a été constatée cette année », a déclaré l’Amiral Pierre Vandier, Chef d’Etat-Major de la Marine en France, ajoutant que «s’il faut rester prudent et bien analyser les causes de cette amélioration, j’y vois une invitation forte à poursuivre l’effort».

Pour autant, la piraterie n’est en aucun cas éradiquée, alerte le centre d’expertise qui souligne que les groupes criminels se concentrent probablement sur d’autres activités, précisant que le nombre de vols au mouillage a été en légère augmentation en 2022, avec 24 cas, contre 23 en 2021. Au total, le Golfe de Guinée a enregistré 32 incidents dont 24 vols et 8 attaques.

Au niveau mondial, 300 actes de piraterie et de brigandage ont été dénombrés en 2022, représentant une baisse d’environ 5% par rapport à 2021, note le rapport, expliquant que «cette baisse est en particulier due à une diminution remarquable des actes de piraterie alors que les cas de brigandages sont stables voire en hausse dans certaines zones du monde».

Avec ses rapports annuels, le MICA Center, créé en 2016 et veillant 24h/24 sur le trafic maritime mondial, espère contribuer à une prise de conscience au profit de la sécurité maritime. Les menaces qui affectent la sureté maritime mondiale sont la contrebande, la piraterie, le narcotrafic et l’immigration clandestine.