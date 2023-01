Le SG de l’ONU encourage le lancement de la phase finale de la transition politique au Soudan

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a salue le lancement de la phase finale du processus politique de transition au Soudan, indique son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Ce processus qui vise à rétablir une transition dirigée par des civils, s’appuie sur les progrès réalisés lors de la signature de l’Accord-cadre politique le 5 décembre 2022.

Il s’agit d’une étape cruciale dans le processus visant à réaliser les aspirations du peuple soudanais à la démocratie, à la paix et au développement durable, a souligné dans une déclaration à la presse, le porte-parole, Stéphane Dujarric.

D’après ce dernier, les Nations-Unies restent déterminées à soutenir ce processus et à aider le Soudan à parvenir à un accord politique définitif au cours des prochaines semaines, à travers le mécanisme trilatéral composé: de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS), de l’Union africaine (UA) et de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

Pour garantir un règlement durable de la crise, le secrétaire général de l’ONU a mis l’accent sur l’importance d’inclure dans ce processus, le plus large éventail possible de parties prenantes au Soudan, dont les femmes, les jeunes et la Société civile et exhorté les principales parties prenantes n’ayant pas signé l’accord du 5 décembre à se joindre au processus politique de transition.

Enfin, il a souligné l’importance d’un soutien international fort et coordonné au processus politique au Soudan, «dans le cadre du mécanisme trilatéral ».