Sénégal : Le grand rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi prévu le samedi 14 janvier reporté sine die

La plateforme Yewwi Askan Wi, une coalition de formations de l’opposition au Sénégal, a décidé de reporter à une date ultérieure, le grand rassemblement qui était prévue pour ce samedi 14 janvier à Dakar.

Dans une déclaration à la presse, la coalition explique que «cette décision fait suite à la série d’accidents tragiques survenus ces derniers jours dans le pays, avec leur lourd bilan en vies humaines et en dommages physiques sur des compatriotes».

Pour rappel, un de ces drames qui a endeuillé le Sénégal, a été l’accident survenu dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier près de la ville de Kaffrine, lors duquel deux bus sont entrés en collision, occasionnant la mort d’une quarantaine de personnes et blessant environ 90 autres.

«Il s’y ajoute la douloureuse disparition de notre frère Gora Ndoye, député Yewwi Askan Wi de la circonscription ”Asie-Océanie”, subitement arraché à notre affection», indique la coalition.

En lieu et place de la manifestation, «la coalition recommande à tous militants, sympathisants et à tous les citoyens, de consacrer une partie de cette journée, à un recueillement et des prières pour le repos de l’âme des disparus, ainsi qu’un prompt rétablissement des blessés, et pour la paix dans notre cher pays».

Toujours selon la même source, des délégations de la conférence des leaders de la coalition se rendront au chevet des familles des victimes et des blessés, pour leur manifester toute la solidarité de la coalition.

Yewwi Askan Wi avait prévu organiser un rassemblement vendredi 6 janvier à la Place de la Nation à Dakar pour dénoncer, entre autres, «les dérives et excès du régime» ; mais le préfet de Dakar s’y était opposé, motivant sa décision par le fait que le lieu choisi est marqué «par une présence continue d’engins et d’ouvriers qui rend désormais impossible la tenue de rassemblements, en raison des risques d’accident».