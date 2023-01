Les exportations turques vers l’Afrique ont franchi le cap record de 21,8 milliards $ en 2022

Les exportations turques vers le continent africain ont atteint un pic historique de 21,8 milliards $, en 2022, soit une hausse de 12,3% par rapport à 2021, indiquent des données publiées par l’Union des exportateurs de Turquie.

L’Egypte, le Maroc, la Libye, l’Algérie et l’Afrique du Sud ont été les principales destinations des exportations turques sur le continent noir durant l’année écoulée.

Les pays africains représentent 8,6% des exportations totales de la Turquie en 2022, ce qui les classe au 3e rang des principaux pays où plus d’exportations ont été réalisées par la Turquie durant la même année, derrière les pays européens (93,6 milliards $) et des Etats du Moyen-Orient (32,8 milliards $).

L’Egypte a été la principale destination des exportations turques, avec 3,9 milliards $ en 2022, suivie du Maroc (3 milliards $), de la Libye (2,4 milliards $), de l’Algérie (1,9 milliard $) et de l’Afrique du Sud (1,6 milliard $).

Selon une étude publiée en mai 2022 par le think tank marocain Policy Center for the New South, les échanges commerciaux entre l’Afrique et la Turquie, 19ème puissance économique mondiale, ont enregistré une croissance ininterrompue au cours des deux dernières décennies, passant de 3 milliards $ en 2003 à 26 milliards $ en 2021.

En revanche, les exportations turques a été fortement impactées par les annulations et les reports des commandes de la Russie et de l’Ukraine. Mais les exportateurs turcs ont pris des mesures pour transformer cette situation en opportunité.

Alors que « l’augmentation de la diversité des marchés » est devenue plus importante avec le début de la guerre en Ukraine, les exportateurs qui ont battu des records vers les marchés alternatifs se sont faits également une place importante sur le marché africain.