Le sénégalais Pathé Dione, acteur-clé de la bancassurance en Afrique a tiré sa révérence à Paris

L’assureur et banquier sénégalais Pathé Dione s’est éteint ce jeudi 12 janvier 2023, à Paris à l’âge de 81 ans. Grand panafricain engagé, le patron du Groupe Sunu n’a cessé de renforcer son influence en devenant notamment leader dans l’assurance vie en zone CIMA.

L’homme d’affaires sénégalais était le président et fondateur du Groupe Sunu Assurances, présent dans 17 pays et avec une trentaine de filiales en Afrique de l’Ouest et centrale.

Natif de Dakar, Pathé Dione fera ses armes dans le milieu de l’entreprise et du business. Ce docteur en économie, un temps professeur de mathématiques, décroche son premier job dans l’assurance en 1972.

Il gravira les échelons au sein d’importantes structures dont l’américain Cigna. Figure montante dans le secteur à l’international, il sera notamment pendant 13 ans directeur Afrique de l’Union des Assurances de Paris racheté plus tard par Axa. En 1998, aux côtés d’anciens collaborateurs, il crée Sunu. Son ambition était de bâtir une major de l’assurance en Afrique subsaharienne francophone. L’entreprise est domiciliée au Luxembourg et gérée depuis Paris.

A cette époque, le secteur est embryonnaire en Afrique subsaharienne. C’est à force de stratégies, mais aussi d’un réseau puissant et d’ententes avec des chefs d’Etat que l’assureur franco-sénégalais réussit à réaliser ses investissements.

Sunu se revendique comme le leader de l’assurance vie dans la zone CIMA, la Conférence interafricaine des marchés d’assurance, avec un chiffre d’affaires en 2020 de plus de 206 milliards de francs CFA.