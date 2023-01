Côte d’Ivoire: Le premier lingot d’or de la mine d’Abujar disponible  

Le marché mondial de l’or peut désormais s’approvisionner auprès de la mine d’Abujar, basée en Côte d’Ivoire, où l’australien Tietto Minerals a présenté en début de semaine, le premier lingot d’or produit localement, pesant 12,89 kilogrammes, soit 414 onces troy.

Cette première coulée d’or place la mine d’Abujar en bonne position pour atteindre la production commerciale au cours du premier trimestre 2023.

La jeune compagnie australienne a levé au total plus de 263 milliards de dollars, dont 98 milliards en mars 2022- pour la construction du site industriel finalisé.

« Nous sommes très heureux et fiers d’avoir atteint cette étape de transformation à Abujar pour devenir le plus récent producteur d’or d’Afrique de l’Ouest. Nous nous étions fixés un délai serré pour atteindre notre objectif de production d’or et c’est un plaisir incroyable de le voir se concrétiser. Le faire pendant le Covid, avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement, des prix élevés et une pénurie de personnel qualifié, relevait presque de la mission impossible», s’en félicite Caigen Wang, directeur général de Tietto.

La mine va contribuer significativement à l’objectif du gouvernement ivoirien de porter la production aurifère à 65 tonnes d’ici 2025, contre 42 tonnes en 2021.

Tietto Minerals prévoit de produire 260.000 onces d’or dans la mine d’Abujar en 2023. Sur les 11 années de vie du site, la production d’or devrait atteindre 1,2 million onces et générer 3,2 milliards de dollars de revenus.