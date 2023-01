Des combattants d’Al Shebab abattus au Kenya

Les forces de sécurité du Kenya ont annoncé jeudi, avoir neutralisé une dizaine d’éléments appartenant au groupe terroriste Al-Shebab, lors d’une opération menée dans le village de Galmagalla, comté de Garissa à l’Est du pays.

«L’opération visant à débusquer le groupe de militants somaliens dans la région a été menée par notre équipe multi-agences et (ils) ont réussi à neutraliser 10 militants de groupes islamistes et à récupérer des armes d’assaut», a déclaré à la presse, le Commissaire adjoint du Sous-comté de Bura Est, Thomas Bett.

Très actif en Somalie, le groupe rebelle somalien Al Shebab mène souvent des attaques ciblées au Kenya, dans l’optique de faire pression sur le pays afin qu’il retire ses troupes de la force de maintien de la paix mandatée par l’Union africaine (UA) qui aide le gouvernement central de Mogadiscio à combattre le terrorisme.

Ces derniers mois, le groupe rebelle est la cible d’une véritable traque des forces armées somaliennes soutenues par leurs alliés et des milices locales. Mais malgré ses nombreux revers, Al Shebab reste en activité et continue de représenter une véritable menace pour la stabilité de la Somalie et des pays voisins.