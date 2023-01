Mer Noire-Céréales : Près de 44% du blé russe et ukrainien exporté vers des pays à revenu faible ou intermédiaire depuis août 2022

Près de 44% du blé russe et ukrainien a été exporté depuis août 2022 dans le cadre de l’Initiative céréalière de la mer Noire, vers des pays à revenu faible ou intermédiaire, dont 64% vers des économies en développement, a annoncé le Centre de coordination conjoint (JCC) de cette initiative dans une note relayée jeudi par le service de presse de l’ONU.

D’après le JCC basé à Istanbul en Turquie, la Chine est le premier destinataire des exportations par le biais de cette Initiative, suivie par l’Espagne et la Turquie.

L’Initiative céréalière de la mer Noire a été négociée par l’ONU et la Turquie, et signée en juillet 2022 dans un contexte de pénurie mondiale et de hausse des prix des céréales et produits alimentaires, enflée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cette initiative qui devait expirer le 19 novembre dernier, a été prolongée de 120 jours, a permis l’exportation de 17,8 millions de tonnes de céréales et d’autres denrées alimentaires, principalement via les ports ukrainiens de la mer Noire, à destination de millions de personnes dans le monde.

Les approvisionnements alimentaires ont atteint 43 pays depuis août, dont plus de 40% sont des pays à revenu faible et intermédiaire. En décembre, les exportations via les ports ukrainiens se sont élevées jusqu’à 3,7 millions de tonnes, contre 2,6 millions en novembre et près de 1,2 million de tonnes seulement, ont quitté les ports au cours des deux dernières semaines.