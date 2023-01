Espagne : Le polisario poursuivi pour blanchiment d’argent

Selon les informations de Welt.de, un réseau de blanchiment d’argent du front polisario, qui opère entre l’Espagne, l’Allemagne, la France, le Liban et le Sud-ouest de l’Algérie, a été découvert.

Le modus operandi de ce réseau est le suivant : un montant déposé en Europe est reversé en Afrique de l’Ouest sans l’origine de l’argent, le nom de l’expéditeur ou celui du destinataire soit inscrit, avec tout simplement un code numérique. La transaction est totalement anonyme.

Cette méthode appelée « hawala » en arabe pour lettre de change ou mandat est un ancien système de transfert de fonds basé uniquement sur la confiance, une sorte de Western Union de l’Orient. La seule différence est que les flux d’argent contournent toute surveillance financière.

L’anonymat fait des réseaux hawala l’instrument privilégié des gangs mafieux, qui les utilisent pour blanchir l’argent de la drogue, par exemple. Et pour les organisations terroristes qui l’utilisent pour financer des attentats.

Le ministère fédéral allemand des Finances estime que 200 milliards de dollars américains circulent chaque année dans le monde via ces banques parallèles.

Après plusieurs mois d’enquêtes sur ce réseau, un ancien chef de division d’une agence de renseignement occidentale, spécialisée dans la traque du financement du terrorisme, a déclaré qu’un certains ‘’Ahmed A’’, basé en Espagne, est le chef de cette organisation. ‘’Ahmed A’’ et son associé ‘’Azman M’’, ainsi que des militaires algériens, ont mis en place ce système qui peut transférer ou envoyer jusqu’à 50 000 euros.

Le dossier a été remis au service financier de la Guardia Civil espagnole et l’office européen de lutte contre le blanchiment d’argent.