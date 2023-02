Le Zimbabwe va recevoir des machines agricoles de la Biélorussie

Le Zimbabwe va recevoir davantage de machines agricoles de la Biélorussie notamment des tracteurs et des moissonneuses-batteuses, suite à la signature à Harare, de plusieurs protocoles d’entente lors de la visite d’Etat au Zimbabwe, du président biélorusse, Alexandre Loukachenko.

Loukachenko est arrivé au Zimbabwe lundi pour sa première visite en Afrique subsaharienne, à l’invitation du président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa.

Les deux dirigeants ont présidé mardi à la signature de huit protocoles d’accord concernant la coopération en matière de fourniture de machines agricoles et d’autres domaines visant à approfondir les relations bilatérales.

Le Zimbabwe souhaite bénéficier des secteurs agricole et manufacturier développés du Belarus, a indiqué Mnangagwa, précisant que «nous avons déjà commencé à bénéficier de la mécanisation en provenance du Belarus » et «nous souhaitons maintenant approfondir cette coopération pour l’étendre à d’autres aspects de l’économie comme notre secteur minier et notre tourisme».

Pour sa part, Loukachenko a affirmé que son pays souhaitait travailler avec le Zimbabwe dans l’intérêt de la population locale. En 2019, le président Mnangagwa s’était rendu à Minsk, une visite après laquelle la Biélorussie avait ouvert une ambassade à Harare et fourni au Zimbabwe des équipements agricoles à l’occasion de cette visite de Mnangagwa.