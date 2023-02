Maroc-Etats-Unis : La Palestine au menu d’un entretien entre Bourita et Blinken

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a reçu ce mercredi, un appel téléphonique de son homologue américain, Antony Blinken, indique sur Twitter les services de communication de la diplomatie marocaine.

Les entretiens ont porté sur la «solide coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense régionales», a écrit pour sa part Blinken sur le même réseau social, précisant qu’ils ont également discuté de son dernier voyage au Moyen-Orient et de ses «rencontres avec des dirigeants égyptiens, israéliens et palestiniens».

De son côté, le porte-parole du département d’Etat affirme, dans un communiqué diffusé ce mercredi, que les Chefs de la diplomatie américaine et marocaine ont abordé, au cours de cet appel téléphonique, «des priorités communes dans les relations bilatérales et des efforts visant à faire avancer la stabilité régionale».

Durant cet entretien, ajoute la même source, le secrétaire d’Etat américain a «salué» l’engagement du royaume chérifien «à promouvoir la paix et la sécurité dans la région, y compris à travers la participation du Maroc au Forum du Néguev».

Pour rappel, l’administration Biden a loué, le 6 janvier, le leadership du roi Mohammed VI dans le soutien au peuple palestinien. «Le Maroc a une relation unique avec les Palestiniens, bien sûr SM le Roi Mohammed VI est le président du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la coopération islamique et nous apprécions le rôle du Maroc dans l’aide et l’assistance au peuple palestinien et dans le soutien à la solution à deux États», a indiqué le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, dans des déclarations à la presse.

Suite à l’escalade israélienne à Jénine et Gaza et la riposte de la résistance palestinienne, Blinken s’est rendu, lundi et mardi, en Israël et en Cisjordanie, où il a eu des entretiens avec le Premier ministre, Benjamin Nentantahu, et le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Blinken s’est par ailleurs rendu au Caire, où il a été reçu par le président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, dont le pays joue un rôle clé de médiateur dans le conflit israélo-palestinien.