Maroc-Espagne-12ème RHN : Signature à Rabat de plusieurs accords de coopération

Les travaux de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne qui ont été coprésidés ce jeudi à Rabat, par les Chefs de gouvernement marocain, Aziz Akhannouch et espagnol, Pedro Sanchez, ont été couronnés par la signature de plusieurs accords de coopération, concrétisant la nouvelle vision du partenariat stratégique lancé en avril 2022, à l’initiative du Roi du Maroc, Mohammed VI.

Les mémorandums d’entente ont été signés par 15 ministres marocains et 7 espagnols ayant pris part aux travaux de la 12ème RHN tenue sous le thème «Un partenariat privilégié, résolument orienté vers l’avenir».

Ces accords concernent les affaires étrangères, la migration, les infrastructures de base, les énergies propres, l’eau, les finances, les sciences vétérinaires, la création d’écoles espagnoles, l’emploi, la formation professionnelle, le tourisme, la santé et la protection sociale et la culture (bibliothèque et archives).

Avant la cérémonie de signature, Aziz Akhannouch a salué vivement le soutien de l’Espagne au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour régler définitivement le conflit artificiel autour de son Sahara.

Il a assuré à l’ouverture des travaux, que «la 12ème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne renforce l’adhésion des deux Royaumes à un processus renouvelé de coopération bilatérale, qui répond à la forte aspiration de SM le Roi Mohammed VI et de SM le Roi Félipe VI à ancrer le partenariat stratégique bilatéral».

Akhannouch a également qualifié le partenariat maroco-espagnol de «dense et diversifié» et mis en avant le contenu de la conversation téléphonique que le Roi Mohammed VI a eu hier mercredi avec Pedro Sanchez et l’invitation que le Souverain lui a adressée pour une visite officielle très prochainement au Maroc.

«La prochaine visite de son excellence Pedro Sanchez à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI constitue un tournant dans la mise en œuvre de la nouvelle vision des relations entre les deux pays», a déclaré Akhannouch qui a réitéré à cette occasion, la volonté du Maroc de donner à la coopération de «nouvelles dimensions».

De son côté, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez s’est félicité des résultats de la 12ème Réunion de Haut Niveau et des accords conclus par les deux parties dans divers domaines stratégiques.

Sanchez a également évoqué le respect mutuel de la souveraineté nationale de chacun des deux pays ainsi que la ligne de financement de 800 millions d’euros que vient d’accorder Madrid à Rabat.

Pour renforcer ce partenariat, il a insisté sur la mise en œuvre de «mécanismes de suivi et d’application des différents accords bilatéraux», avant de conclure que «nous sommes plus que des voisins pour traduire les aspirations des deux peuples».

Avant de quitter la capitale du Royaume, Sanchez et l’importante délégation l’accompagnant ont été les hôtes d’un déjeuner offert en leur honneur par le Roi Mohammed VI ce jeudi à Rabat et présidé par le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.