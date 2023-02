Le nombre des visiteurs en Afrique du Sud en hausse après la Covid-19

D’après l’Office sud-africain des statistiques, l’Afrique du sud a enregistré en décembre 2022, au total 2.881.887 voyageurs, y compris les arrivées, les départs et les transits qui sont passés par les points d’entrée ou de sortie du pays.

En comparant les déplacements de décembre 2021 et de décembre 2022, les chiffres montrent que le nombre des arrivées, des départs et de transits a augmenté tant pour les résidents sud-africains que pour les voyageurs étrangers, note le rapport de l’Office sur le tourisme et la migration.

Pour les voyageurs étrangers, les arrivées ont augmenté de 179,8 % en décembre sur un an, les départs de 135,8 % et les transits de 175,1 %.

La même source indique qu’en décembre 2022, 64,2 % des touristes étrangers ayant visité l’Afrique du Sud venaient d’Europe, tandis que 19,7% venaient d’Amérique du Nord.

Lors d’une récente conférence de presse, la ministre sud-africaine du Tourisme, Lindiwe Sisulu avait affirmé que le secteur du tourisme connaît un formidable rebond et une croissance positive, précisant que le premier semestre de l’année (2022) a enregistré un nombre impressionnant de 147% d’arrivées.

Selon la ministre, l’Europe reste toujours le principal marché d’outre-mer et ce malgré les fortes contraintes extérieures telles que la guerre en Ukraine. Les visiteurs d’Europe affichent le pourcentage d’augmentation le plus considérable des arrivées en Afrique du Sud avec 563 %, avait-elle souligné.