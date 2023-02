Menu des Assemblées générales 2023 de la BAD prévues en Egypte

Les Assemblées annuelles 2023 de la Banque africaine de développement (BAD), se tiendront du 22 au 26 mai, à Charm el-Cheikh, la station balnéaire égyptienne.

Ce mardi 7 février, le Secrétaire général de la Banque Africaine, Vincent Nmehielle s’est dit d’ores et déjà satisfait des avancées de l’organisation de l’événement, lors d’une rencontre au Caire avec Hassan Abdalla, gouverneur de la Banque centrale d’Égypte et président en exercice des conseils des gouverneurs du Groupe de la BAD, indique un communiqué de la banque.

«Je suis heureux de la rapidité avec laquelle les travaux d’embellissement de la ville de Charm el-Cheikh ont été réalisés depuis la première mission préparatoire du Groupe de la Banque qui s’est déroulée en septembre 2022», a déclaré Nmehielle.

«L’accueil des assemblées annuelles de la BAD à Charm el-Cheikh confirme la volonté des dirigeants égyptiens de renforcer et d’approfondir la coopération avec l’Afrique dans tous les domaines, en mettant l’accent sur la collaboration économique», a laissé entendre de son côté, le gouverneur de la Banque centrale d’Égypte.

Près de 4.000 participants sont attendus aux Assemblées annuelles 2023 de la BAD. Parmi eux, des ministres des Finances des quatre-vingt-un pays membres régionaux et non régionaux du Groupe de la Banque, des gouverneurs de banques centrales, des dirigeants-clés du secteur privé, des personnalités du monde universitaire et des partenaires au développement.

Charm el-Cheikh avait déjà accueilli en novembre 2022, le sommet sur les changements climatiques «COP27».