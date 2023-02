Les pharmaciens tunisiens se mobilisent en faveur de la Turquie et de la Syrie

Après des cargaisons d’aide et deux équipes de secours expédiées par la Tunisie dans le cadre des efforts de secours internationaux aux victimes des tremblements de terre qui ont meurtri le sud de la Turquie et le nord de la Syrie du sinistre, le Conseil national de l’ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a lancé une campagne nationale de collecte de dons auprès des pharmaciens et des établissements pharmaceutiques en faveur des victimes du séisme du lundi 6 février.

Dans un communiqué, le CNOPT indique qu’il est possible de faire un don par chèque bancaire, ainsi que des dons en nature.

Le 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,7 degrés sur l’échelle de Richter, a frappé le Sud de la Turquie et le Nord de la Syrie, suivi d’une autre réplique quelques heures plus tard, avec une magnitude de 7,6 degrés et une centaines d’autres répliques plus ou moins violentes.

Ce violent tremblement de terre a fait d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels en biens et immobilier dans les deux pays.

Selon le bilan provisoire de la Direction de gestion des catastrophes et des situations d’urgences (AFAD) mis à jour ce 10 février, les victimes s’élèvent à plus de 21 mille morts.