La Guinée équatoriale confirme une épidémie de fièvre hémorragique de Marburg 

Les autorités sanitaires de la Guinée équatoriale ont finalement identifié la mystérieuse maladie qui tuait les gens dans le pays ces derniers jours comme étant la fièvre hémorragique de Marburg, confirmant ainsi la situation d’épidémie.

«La Guinée équatoriale déclare aujourd’hui l’alerte sanitaire pour une fièvre hémorragique de Marburg dans la province de Kie-Ntem et dans le district de Mongomo», a annoncé lundi, le ministre de la Santé, Mitoha Ondo’o Ayekaba lors d’une conférence de presse dans la capitale, Malabo.

Plus d’une dizaine de personnes sont déjà mortes de cette maladie en Guinée équatoriale, ce qui a provoqué de l’inquiétude dans le pays et chez les voisins, notamment le Cameroun et le Gabon qui ont renforcé les contrôles au niveau de leurs frontières communes.

Hier lundi, le ministre Mitoha Ondo’o Ayekaba a assuré qu’«un plan de confinement a été mis en place en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour faire face à l’épidémie» dans la région touchée.