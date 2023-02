Centrafrique : Le gouvernement et la MINUSCA signent le Plan intégré de sécurisation des élections locales 

Le gouvernement centrafricain et la Mission de l’ONU en Centrafrique (MINUSCA) ont signé, mardi 14 février à Bangui, le Plan intégré de sécurisation des prochaines élections locales (PISE), a annoncé la mission onusienne sur Twitter.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du Premier ministre centrafricain, Félix Moloua et de la Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza.

Saluant le dialogue constructif qui a une fois de plus démontré l’excellente collaboration entre le gouvernement et la Mission de l’ONU, et leurs forces respectives, au service de la paix, la patronne de la MINUSCA a appelé à la poursuite et au renforcement de ce partenariat dans le cadre des élections et au-delà.

Conformément à son mandat, la MINUSCA devrait apporter son appui à l’organisation des élections locales prévues en juillet prochain, en Centrafrique.

Cet appui s’articule concrètement sur quatre axes, en l’occurrence : la relecture du Code électoral, la mise à jour de la cartographie électorale, la mise à jour du PISE et la campagne d’éducation civique et de sensibilisation aux élections locales.

Les deux premiers axes seraient déjà réalisés. Concernant le PISE, un outil important pour des élections apaisées et sécurisées, un Groupe de travail sur la sécurisation des élections avait été mis en place, réunissant les acteurs nationaux et internationaux. C’est le travail final des experts qui a été paraphé mardi par le gouvernement et la MINUSCA.

«La MINUSCA reste disposée, conformément à son mandat, à jouer pleinement sa partition, pour avoir un contexte de sécurisation satisfaisant pour des élections locales qui soient inclusives et acceptables par toutes les parties», avait indiqué, en septembre dernier, l’adjoint du Directeur de la division de l’Assistance électorale de la MINUSCA, Marius Krecoum.

La Mission onusienne avait alors fait état aussi de la poursuite de la campagne d’éducation civique et de sensibilisation aux élections locales, dans le cadre de laquelle 966 sessions de sensibilisation ont été déjà organisées, au bénéfice de 126.402 personnes, dont 48.570 femmes.