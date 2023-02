Standard Bank et la Banque centrale divergent sur les prévisions de la croissance sud-africaine en 2023

La banque sud-africaine Standard Bank reste optimiste en termes d’actifs en se basant sur les fondamentaux des finances des ménages raisonnablement sains, le reflux de l’inflation, l’abandon de la politique «zéro Covid» en Chine et la baisse des prix du gaz naturel.

Contrairement aux prévisions de la Banque centrale émises fin janvier dernier, la première banque sud-africaine reste plus optimiste et prévoit un taux de croissance économique de 1,3 % en 2023 en Afrique du Sud.

D’ores et déjà, en termes d’actifs, Standard Bank note de meilleurs indices de confiance des entreprises, des finances des consommateurs ainsi que de nombreux autres indicateurs économiques meilleurs que ce que l’on craignait à la fin de l’année dernière, lorsque certains analystes avaient prédit une récession en 2023 dans ce pays d’Afrique australe.

«Nous pensons que c’est plausible, et nous allons probablement nous accrocher à une prévision de croissance de 1,3%. Il y a une variété de facteurs qui sont entrés en jeu. Les fondamentaux des finances des ménages sont encore stables et raisonnablement sains. Le cycle d’investissement fixe offre une accélération. Le marché extérieur offre un certain niveau de promesses au niveau de la demande», a expliqué Goolam Ballim, économiste en chef du groupe Standard Bank.

La Banque centrale sud-africaine avait révisé à la baisse, fin janvier dernier, ses prévisions de croissance pour 2023, les ramenant à 0,3% contre une précédente estimation de 1,1%.