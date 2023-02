La société Starlink d’Elon Musk fournit au Rwanda l’Internet haut débit par satellite

L’Internet haut débit via satellite au Rwanda, a été lancé officiellement en milieu de semaine à Kigali, par la ministre rwandaise des Technologies de l’information et de la Communication et de l’Innovation, Paula Ingabire.

Ce service qui devrait révolutionner l’utilisation de l’Internet au Rwanda, est assuré par la société américaine Starlink, détenue par le milliardaire Elon Musk.

Pendant la phase de test, le débit Internet a atteint des vitesses moyennes allant jusqu’à 150 Mbps, avec une très faible latence de 20 à 40 microsecondes, d’après les promoteurs du projet.

«L’accès au haut débit de grande qualité n’est plus un luxe mais une nécessité à l’ère numérique actuelle. Le lancement des services Starlink au Rwanda constitue une étape importante dans notre engagement à créer une nation intelligente qui favorise l’inclusivité, fait avancer la société numérique et développe l’économie numérique», s’est félicité la ministre Paula Ingabire lors de la cérémonie de lancement.

Le Rwanda s’est lancé dans une dynamique de vulgarisation du service internet, dans l’optique de « stimuler les investissements et créer des emplois ».

Il ambitionne prochainement de connecter 500 écoles reculées aux terminaux Internet par satellite afin de leur faciliter l’accès aux contenus d’apprentissage numériques à la fois pour les élèves et pour les enseignants.