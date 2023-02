Actions du M23: L’Afrique centrale croit toujours à une solution pacifique entre Kinshasa et Kigali

Joao Lourenço et Évariste Ndayishimiye, respectivement, présidents de l’Angola et du Burundi, ont été appelés par la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d’État de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (Ceeac), à poursuivre leurs efforts de paix pour une désescalade entre Kinshasa et Kigali.

Réunis à Kinshasa le week-end écoulé dans le cadre d’un sommet ordinaire, ces dirigeants des États d’Afrique centrale ont demandé aux autorités de la RDC et du Rwanda d’user des voies pacifiques pour résoudre les différends qui empoisonnent les relations entre les deux pays voisins.

Plusieurs chefs d’États-membres ont effectué le déplacement de Kinshasa pour ce sommet : Évariste Ndayishimiye du Burundi, Faustin-Archange Touadéra de la Centrafrique, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Carlos Villanova de Sao Tome et Principe et Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad.

La RDC accuse depuis 2022 le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 (mouvement du 23 mars) auteurs d’une large offensive dans l’Est de la RDC. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été porté à la tête de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Est à l’issue du sommet précité.