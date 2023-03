Jeremy Awori, nouveau Directeur Général d’Ecobank entre en fonction

Le Kenyan Jeremy Awori a succédé officiellement ce 1er mars 2023 au Nigérian Ade Ayeyemi en tant que Directeur général d’ETI (Ecobank Transnational Incorporated, groupe bancaire panafricain dont le siège social se trouve à Lomé, au Togo).

Jeremy Awori avait été présenté au Président togolais Faure Gnassingbé à Lomé le 24 novembre 2022, dans une délégation conduite par Alain Nkontchou, président du Conseil d’administration d’ETI (implanté dans 33 Etats africains). La nomination de J. Awori avait été officialisée le 12 septembre 2022 par le Conseil d’administration d’ETI. «Il apporte au Groupe Ecobank une riche expérience, des compétences et un savoir-faire du secteur bancaire», a indiqué ETI pour saluer son parcours. Pharmacien de formation, le quinquagénaire Awori a rejoint ETI avec un bagage de 25 ans dans le secteur bancaire dont une décennie aux commandes de l’Absa Bank Kenya Plc (ex Barclays Bank Kenya). Il a également présidé aux destinées de la Standard Chartered Bank Kenya (banque de détail) à 28 ans.

Appelé à faire valoir son droit à la retraite, le Nigérian Ade Ayeyemi, Directeur général sortant d’ETI a fait ses adieux au Président Faure Gnassingbé ce 27 février 2023 à Lomé. Ade Ayeyemi a saisi l’occasion de cette audience à lui accordée pour réaffirmer sa gratitude à l’Etat togolais pour toutes les facilités accordées à ETI durant les sept années (2015 à 2022) qu’il a passées au poste de CEO d’ETI. «Nous sommes une institution dont le siège se trouve au Togo. Je suis satisfait du partenariat avec le Togo, des facilités offertes et de l’hospitalité du peuple togolais», s’est voulu reconnaissant le DG sortant d’ETI. «J’ai remercié le Président de la République pour le soutien indéfectible qu’il m’a apporté lors de ma mission et surtout pour son engagement à rendre le pays plus attractif et favoriser les investissements», a encore confié Ade Ayeyemi au sortir de l’audience présidentielle.